Китай не хоче, щоб між ним та США спалахнула торгівельна війна, зазначив у розмові з Трампом Сі Цзіньпін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Лідер Китаю Сі Цзіньпін попередив Трампа щодо можливих негативних наслідків у разі конфронтації з Китаєм, заявляючи, що США зазнають збитків, якщо відновиться торгівельна війна. Раніше Трамп заявляв, що має намір накласти тарифи до 60% на китайські товари.

Про це повідомляє телеканал республіканців Fox News.

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Голова КНР, привітавши Трампа з перемогою на виборах, наголосив на важливості співпраці між країнами та застеріг від конфронтації. Сі Цзіньпін заявив, що історично обидві країни вигравали від співпраці та програвали під час конфронтації.

"Стабільні та здорові відносини між США та Китаєм відповідають інтересам обох держав. Китай висловив сподівання на підтримку діалогу та взаєморозуміння на основі принципів взаємної поваги та мирного співіснування, щоб спільно знаходити рішення для гармонійного співіснування в новій епосі, що принесе благо обом країнам та світу загалом", — йдеться в повідомленні МЗС Китаю.

Цього тижня республіканці захопили контроль над Сенатом і мають добрі перспективи у боротьбі за більшість у Палаті представників. З контролем над обома палатами Конгресу та президентським постом Трамп матиме достатньо повноважень для запровадження жорсткої політики санкцій, зауважує Fox News.

Нагадаємо, що президент Китаю Сі Цзіньпін застеріг російського диктатора Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні. Путін був дуже розчарований такою пропозицією КНР.

Також ми повідомляли, що міністр фінансів США Джанет Єллен під час свого візиту до Китаю висловить попередження Пекіну про санкції у разі постачання зброї Росії. Також вона займатиметься питанням зв'язків між державами.