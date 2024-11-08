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Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

8 ноября 2024 02:49
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Китай не хочет, чтобы между ним и США вспыхнула торговая война, отметил в беседе с Трампом Си Цзиньпин
Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Лидер Китая Си Цзиньпин предупредил Трампа о возможных негативных последствиях в случае конфронтации с Китаем, заявляя, что США понесут убытки, если возобновится торговая война. Ранее Трамп заявлял, что намерен наложить тарифы до 60% на китайские товары.

Об этом сообщает телеканал республиканцев Fox News.

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Глава КНР, поздравив Трампа с победой на выборах, отметил важность сотрудничества между странами и предостерег от конфронтации. Си Цзиньпин заявил, что исторически обе страны выигрывали от сотрудничества и проигрывали во время конфронтации.

"Стабильные и здоровые отношения между США и Китаем соответствуют интересам обоих государств", — говорится в сообщении МИД Китая.

На этой неделе республиканцы захватили контроль над Сенатом и имеют хорошие перспективы в борьбе за большинство в Палате представителей. С контролем над обеими палатами Конгресса и президентским постом Трамп будет иметь достаточно полномочий для введения жесткой политики санкций, отмечает Fox News.

Напомним, что президент Китая Си Цзиньпин предостерег российского диктатора Владимира Путина от применения ядерного оружия в Украине. Путин был очень разочарован таким предложением КНР.

Также мы сообщали, что министр финансов США Джанет Йеллен во время своего визита в Китай выразит предупреждение Пекину о санкциях в случае поставки оружия России. Также он будет заниматься вопросом связей между государствами.

Китай Дональд Трамп санкции торговля Си Цзиньпинь США

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