Маск присоединился к телефонному разговору Зеленского и Трампа – почему это важно

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото иллюстративное: The New York Times

К телефонному разговору Президента Украины Владимира Зеленского и победителю выборов Дональда Трампа присоединился и Илон Маск. Как сообщают СМИ, Зеленский был успокоен тем, что услышал от новоизбранного президента.

Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на два источника, осведомленных о ходе разговора.

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Как подчеркивает Axios, такая деталь касательно телефонного разговора Зеленского и Трампа подчеркивает, насколько влиятельным может быть Маск во второй администрации Трампа, а также неопределенность того, как именно Трамп будет относиться к Украине.

Детали разговора Зеленского и Трампа

Разговор Владимира Зеленского с Дональдом Трампом после его победы на выборах президента США длился около 25 минут.

Трамп сказал, что будет поддерживать Украину, но не стал вдаваться в подробности.

Характер разговора, как и предварительные переговоры с командой Трампа, стали обнадеживающими для украинцев.

Илон Маск заверил, что продолжит поддерживать Украину через свои спутники Starlink.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган положительно высказался по поводу намерений новоизбранного президента США Дональда Трампа закончить войну в Украине. Он заявил, что это легко удастся воплотить, если Трамп применит подход к разрешению ситуации.

Ранее Новини.LIVE писали, что в ООН испытывают ощущение "дежавю и некоторой тревоги" из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. В частности, в ООН опасаются сокращения финансирования ее программ.