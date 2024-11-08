Маск присоединился к телефонному разговору Зеленского и Трампа – почему это важно

В разговоре Зеленского и Трампа участвовал Маск, — Axios
К телефонному разговору Президента Украины Владимира Зеленского и победителю выборов Дональда Трампа присоединился и Илон Маск. Как сообщают СМИ, Зеленский был успокоен тем, что услышал от новоизбранного президента.
Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на два источника, осведомленных о ходе разговора.
Важность присутствия Маска рядом с Трампом
Как подчеркивает Axios, такая деталь касательно телефонного разговора Зеленского и Трампа подчеркивает, насколько влиятельным может быть Маск во второй администрации Трампа, а также неопределенность того, как именно Трамп будет относиться к Украине.
Детали разговора Зеленского и Трампа
Разговор Владимира Зеленского с Дональдом Трампом после его победы на выборах президента США длился около 25 минут.
- Трамп сказал, что будет поддерживать Украину, но не стал вдаваться в подробности.
- Характер разговора, как и предварительные переговоры с командой Трампа, стали обнадеживающими для украинцев.
- Илон Маск заверил, что продолжит поддерживать Украину через свои спутники Starlink.
Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган положительно высказался по поводу намерений новоизбранного президента США Дональда Трампа закончить войну в Украине. Он заявил, что это легко удастся воплотить, если Трамп применит подход к разрешению ситуации.
Ранее Новини.LIVE писали, что в ООН испытывают ощущение "дежавю и некоторой тревоги" из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. В частности, в ООН опасаются сокращения финансирования ее программ.
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