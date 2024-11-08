План Трампа про закінчення війни в Україні — Ердоган відреагував

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Президент Туреччини Реджеп Ердоган позитивно висловився щодо намірів новообраного президента США Дональда Трампа закінчити війну в Україні. Він заявив, що це легко вдасться втілити, якщо Трамп застосує підхід на вирішенні ситуації.

Про це повідомляє Reuters.

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Журналісти поцікавились у Ердогана, чи вірить він у те, що Дональд Трамп справді закінчить війну в Україні, адже він неодноразово обіцяв зробити це ледь не за добу, якби переміг на виборах США.

"Ми можемо легко покласти край цій війні, якщо побачимо адміністрацію Трампа, яка підійде до проблеми з перспективою вирішення. Більше діалогу, дипломатії, згоди відкриє двері до миру, а не до зброї, бомб і конфлікту", — сказав Ердоган.

Додамо, що Туреччина закликала неодноразово припинити війну в Україні шляхом переговорів і навіть пропонувала виступити у них посередником.

Також нещодавно Ердоган після зустрічі з Путіним на полях саміту БРІКС у Росії заявив, що російський президент хоче припинення вогню.

Натомість сьогодні у Держдепі США заявили, що підтримають переговори між Україною та Росією виключно, якщо президент Володимир Зеленський сам буде готовий до того.

Додамо, що Володимир Путін й сам нещодавно говорив про переговори, щоправда, одразу окреслив свої вимоги, які має виконати Україна.

Нещодавно The Wall Street Journal оприлюднив статтю в якій, посилаючись на власні анонімні джерела, розповів, які пункти може містити мирний план Трампа.