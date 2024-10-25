Путін прагне припинення вогню в Україні та зацікавлений в обміні полоненими, — Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та російський лідер Володимир Путін. Фото: Sergei Guneyev/AFP

Російський президент Володимир Путін хоче припинення вогню у війні проти України. Також диктатор зацікавлений у подальшому обміні полоненими.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Haber7.

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Путін прагне припинення вогню

Після зустрічі з Путіним на полях саміту БРІКС у Росії Ердоган заявив, що той прагне припинення вогню.

"Як і на моїй зустрічі з президентом України паном Зеленським у Туркеві в Америці , ми побачили, що пан Путін також прагне постійного припинення вогню. Міністри закордонних справ нашої країни Хакан Фідан Бей і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердили це під час зустрічей у Стамбулі", — сказав Ердоган.

Він додав, що окрім питань відновлення Чорноморського зернового коридору та розмінування, російська делегація і сам Путін, зацікавлені у подальшому обміні полоненими.

"Зараз ми уважно стежимо за кроками щодо цих обмінів полоненими. Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб вирішувати проблеми дипломатичним шляхом. Ми прагнемо якнайшвидше розпочати переговори про мир між двома країнами та прокласти шлях до сприятливого результату", — підкреслив президент Туреччини.

Раніше ми повідомляли, що російській диктатор має розглянути пропозицію президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана щодо зернового коридору у Чорному морі.

А під час виступу на 79-й Генеральній Асамблеї ООН Ердоган заявив, що Туреччина виступає за мир, в якому війна припиниться за допомогою дипломатії та на основах територіальної цілісності України.