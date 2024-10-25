Маск та Путін тримають контакт з 2022 року - подробиці розмов

Американський бізнесмен Ілон Макс. Фото: Reuters

Американський бізнесмен Ілон Маск регулярно спілкується з президентом Росії Володимиром Путіним. Це триває ще з кінця 2022 року.

Про це пише The Wall Street Journal.

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Розмови Маска з Путіним

Так, спілкування Маска та Путіна стосуються особистих тем, бізнесу та геополітичної напруженості. Два американських посадовці розповіли, що у певний момент Путін попросив бізнесмена уникнути активації його терміналів Starlink над Тайванем, аби "зробити послугу" очільнику Китаю Сі Цзіньпіну.

У матеріалі йдеться, що в американському уряді вважають контакти Маска з Кремлем великим секретом — кілька посадовців Білого дому заявили, що "нічого не знають про це". Минулого тижня мільярдер під час свого передвиборчого турне у Пенсильванії заявляв про важливість прозорості уряду та вказав на наявність доступу до урядових таємниць.

"У мене є надсекретний допуск, але я повинен сказати, що... Причина, з якої вони тримають це в секреті, полягає в тому, що це дуже нудно", — сказав він.

Наразі уряд сильно залежить від технологій Маска, оскільки він запускає на орбіту дуже важливі супутники нацбезпеки і має компанію, на яку покладається NASA для транспортування астронавтів. Однак владі США не подобається те, що бізнесмен має будь-які контакти з Кремлем.

У Росії ж заявили, що Путін мав єдиний телефонний дзвінок з Маском, під час якого вони начебто обговорили космос та майбутні технології.

Нагадаємо, Маск вирішив влаштувати лотерею серед республіканців і планує виплачувати щодня по одному мільйону випадковому підписнику його петиції про свободу слова та права на зброю.

Також Маск підтримав кандидатуру Дональда Трампа у передвиборчих перегонах на посаду президента США.