Маск и Путин держат контакт с 2022 года — подробности разговоров

Американский бизнесмен Илон Маск. Фото: Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск регулярно общается с президентом России Владимиром Путиным. Это продолжается с конца 2022 года.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Так, общение Маска и Путина касаются личных тем, бизнеса и геополитической напряженности. Два американских чиновника рассказали, что в определенный момент Путин попросил бизнесмена избежать активации его терминалов Starlink над Тайванем, чтобы "оказать услугу" главе Китая Си Цзиньпину.

В материале говорится, что в американском правительстве считают контакты Маска с Кремлем большим секретом — несколько чиновников Белого дома заявили, что "ничего не знают об этом". На прошлой неделе миллиардер во время предвыборного турне в Пенсильвании заявлял о важности прозрачности правительства и указал на наличие доступа к правительственным тайнам.

"У меня есть сверхсекретный допуск, но я должен сказать, что... Причина, по которой они держат это в секрете, состоит в том, что это очень скучно", — сказал он.

В настоящее время правительство сильно зависит от технологий Маска, поскольку оно запускает на орбиту очень важные спутники нацбезопасности и имеет компанию, на которую полагается NASA для транспортировки астронавтов. Однако властям США не нравится то, что бизнесмен имеет какие-либо контакты с Кремлем.

В России же заявили, что у Путина был единственный телефонный звонок с Маском, во время которого они якобы обсудили космос и будущие технологии.

Напомним, Маск решил устроить лотерею среди республиканцев и планирует выплачивать ежедневно по одному миллиону случайному подписчику его петиции о свободе слова и праве на оружие.

Также Маск поддержал кандидатуру Дональда Трампа в предвыборной гонке на пост президента США.