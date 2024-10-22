Ілон Маск за підпис його петиції буде платити мільйон доларів щодня випадковим людям

Ілон Маск виступає перед публікою. Фото: thejjreport.com

Мільярдер Ілон Маск, який підтримує на президентських виборах Дональда Трампа, вирішили влаштувати лотерею серед республіканців і планує виплачувати щодня по одному мільйону випадковому підписнику його петиції про свободу слова та права на зброю. Юристи вже оцінили таку задумку і вважають, що Маска можуть чекати неприємності.

Про це повідомляє Reuters.

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В цілому, юридичні експерти розділилися щодо того, чи може мільярдер зіткнутися з правовими наслідками.

"Звичайно є аргумент, що це підпадає під дію федеральної заборони платити особі за голосування або реєстрацію для голосування", — сказав Даніель Вайнер з Центру правосуддя Бреннана.

Чотири юридичні експерти розділилися щодо того, чи роздача грошей порушує федеральні закони, згідно з якими платити чи пропонувати платити особі за реєстрацію для голосування є злочином.

Бред Сміт, професор юридичного факультету Столичного університету та колишній голова Федеральної виборчої комісії, сказав, що Маск, просто стимулює людей до громадської діяльності.

Губернатор штату Пенсільванія Джош Шапіро вже закликав правоохоронні органи провести розслідування, щодо цього. Експерти сходяться у думках, що рекламна акція Маска є "підозрілою" з юридичної точки зору і потрапляє в сіру зону.

Раніше ми писали, що Ілон Маск не вкладає жодної копійки для забезпечення ЗСУ супутниковим інтернетом. Роботу його комплексів Starlink забезпечує тільки Польща.

Також повідомлялось, який автомобіль в особистій колекції Ілона Маска найдорожчий. Станом на 2024 рік таким автомобілем став Lotus Esprit майже за 1 млн доларів під назвою Wet Nellie (Мокра Неллі).