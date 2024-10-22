Илон Маск за подпись его петиции будет платить миллион долларов ежедневно случайным людям

Илон Маск выступает перед публикой. Фото: thejjreport.com

Миллиардер Илон Маск, поддерживающий на президентских выборах Дональда Трампа, решили устроить лотерею среди республиканцев и планирует выплачивать ежедневно по одному миллиону случайному подписчику его петиции о свободе слова и праве на оружие. Юристы уже оценили такую задумку и считают, что Маска могут ждать неприятности.

Об этом сообщает Reuters.

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В целом, юридические эксперты разделились по поводу того, может ли миллиардер столкнуться с правовыми последствиями.

"Конечно есть аргумент, что это подпадает под действие федерального запрета платить лицу за голосование или регистрацию для голосования", — сказал Даниэль Вайнер из Центра правосудия Бреннана.

Четыре юридических эксперта разделились относительно того, нарушает ли раздача денег федеральные законы, согласно которым платить или предлагать платить лицу за регистрацию для голосования является преступлением.

Брэд Смит, профессор юридического факультета Столичного университета и бывший глава Федеральной избирательной комиссии, сказал, что Маск просто стимулирует людей к общественной деятельности.

Губернатор штата Пенсильвания Джош Шапиро уже призвал правоохранительные органы провести расследование по этому поводу. Эксперты сходятся во мнениях, что рекламная акция Маска является "подозрительной" с юридической точки зрения и попадает в серую зону.

Ранее мы писали, что Илон Маск не вкладывает ни копейки для обеспечения ВСУ спутниковым интернетом. Работу его комплексов Starlink обеспечивает только Польша.

Также сообщалось, какой автомобиль в личной коллекции Илона Маска самый дорогой. По состоянию на 2024 год таким автомобилем стал Lotus Esprit почти за 1 млн. долларов под названием Wet Nellie (Мокрая Нелли).