Ілон Маск публічно підтримав Дональда Трампа

Ілон Маск виступає на передвиборчому мітингу Дональда Трампа. Фото: скриншот

Відомий американський винахідник та підприємець Ілон Маск підтримав кандидатуру Дональда Трампа у передвиборчих перегонах. Він наголосив, що кандидат від Республіканської партії має стати президентом, щоб зберегти демократію в Сполучених Штатах.

Про це повідомляє New York Post у неділю, 6 жовтня.

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У своєму виступі підприємець зазначив, що вибори 2024 року стануть "найважливішими у нашому житті". Він висловив думку, що представники Демократичної партії хочуть "відібрати свободу слова" та "право на носіння зброї".

На думку Маска, Трамп має перемогти, щоб "зберегти Конституцію та захистити Америку".

Він також висловив припущення, що результат цих виборів може визначитися різницею в 1000 чи 500 голосів.

Нагадаємо, Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку заявив, що у разі його поразки на виборах війна Росії проти України переросте у Третю світову війну. Він вважає, що його суперниця Камала Гарріс не зможе досягти миру.

Крім того, раніше Трамп заявив, що США повинні вийти з війни в Україні, бо вже "застрягли у цьому конфлікті".