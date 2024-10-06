Илон Маск публично поддержал Дональда Трампа

Илон Маск выступает на предвыборном митинге Дональда Трампа. Фото: скриншот

Известный американский изобретатель и предприниматель Илон Маск поддержал кандидатуру Дональда Трампа в предвыборной гонке. Он подчеркнул, что кандидат от Республиканской партии должен стать президентом для сохранения демократии в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает New York Post в воскресенье, 6 октября.

Читайте также:

Маск поддержал Дональда Трампа

В своем выступлении предприниматель отметил, что выборы 2024 года станут "важнейшими в нашей жизни". Он выразил мнение, что представители Демократической партии хотят "отобрать свободу слова" и "право на ношение оружия".

По мнению Маска, Трамп должен победить, чтобы "сохранить Конституцию и защитить Америку".

Он также предположил, что результат этих выборов может определиться разницей в 1000 или 500 голосов.

Напомним, Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что в случае его поражения на выборах война России против Украины перерастет в Третью мировую войну. Он считает, что его соперница Камала Гаррис не сможет добиться мира.

Кроме того, ранее Трамп заявил, что США должны выйти из войны в Украине, потому что уже "застряли в этом конфликте".