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Илон Маск публично поддержал Трампа и назвал его защитником демократии

6 октября 2024 10:16
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Илон Маск публично поддержал Дональда Трампа
Илон Маск выступает на предвыборном митинге Дональда Трампа. Фото: скриншот
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Известный американский изобретатель и предприниматель Илон Маск поддержал кандидатуру Дональда Трампа в предвыборной гонке. Он подчеркнул, что кандидат от Республиканской партии должен стать президентом для сохранения демократии в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает New York Post в воскресенье, 6 октября.

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В своем выступлении предприниматель отметил, что выборы 2024 года станут "важнейшими в нашей жизни". Он выразил мнение, что представители Демократической партии хотят "отобрать свободу слова" и "право на ношение оружия".

По мнению Маска, Трамп должен победить, чтобы "сохранить Конституцию и защитить Америку".

Он также предположил, что результат этих выборов может определиться разницей в 1000 или 500 голосов.

Напомним, Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что в случае его поражения на выборах война России против Украины перерастет в Третью мировую войну. Он считает, что его соперница Камала Гаррис не сможет добиться мира.

Кроме того, ранее Трамп заявил, что США должны выйти из войны в Украине, потому что уже "застряли в этом конфликте".

США выборы Илон Маск Дональд Трамп выборы в США 2024

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