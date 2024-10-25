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Путин хочет прекращения огня, — Эрдоган

25 октября 2024 17:17
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Путин стремится к прекращению огня в Украине и заинтересован в обмене пленными, — Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин. Фото: Sergei Guneyev/AFP
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Российский президент Владимир Путин хочет прекращения огня в войне против Украины. Также диктатор заинтересован в дальнейшем обмене пленными.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Haber7.

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Путин стремится к прекращению огня

После встречи с Путиным на полях саммита БРИКС в России Эрдоган заявил, что тот стремится к прекращению огня.

"Как и на моей встрече с президентом Украины господином Зеленским в Туркеве в Америке, мы увидели, что господин Путин также стремится к постоянному прекращению огня. Министры иностранных дел нашей страны Хакан Фидан Бэй и министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердили это во время встреч в Стамбуле ", — сказал Эрдоган.

Он добавил, что кроме вопросов восстановления Черноморского зернового коридора и разминирования, российская делегация и сам Путин заинтересованы в дальнейшем обмене пленными.

"Сейчас мы внимательно следим за шагами по этим обменам пленными. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы решать проблемы по дипломатическому пути. Мы стремимся как можно быстрее начать переговоры о мире между двумя странами и проложить путь к благоприятному результату", — подчеркнул президент Турции.

Ранее мы сообщали, что российский диктатор должен рассмотреть предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу зернового коридора в Черном море .

А во время выступления на 79-й Генеральной Ассамблее ООН Эрдоган заявил, что Турция выступает за мир , в котором война прекратится посредством дипломатии и на основах территориальной целостности Украины.

владимир путин Реджеп Эрдоган БРИКС война в Украине Турция Россия

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