План Трампа об окончании войны в Украине — Эрдоган отреагировал

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Президент Турции Реджеп Эрдоган положительно высказался по поводу намерений новоизбранного президента США Дональда Трампа закончить войну в Украине. Он заявил, что это легко удастся воплотить, если Трамп применит подход к разрешению ситуации.

Об этом сообщает Reuters.

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Журналисты поинтересовались у Эрдогана, верит ли он в то, что Дональд Трамп действительно закончит войну в Украине, ведь он неоднократно обещал сделать это чуть ли не в сутки, если бы победил на выборах США.

"Мы можем легко положить конец этой войне, если увидим администрацию Трампа, которая подойдет к проблеме с перспективой решения. Больше диалога, дипломатии, согласия откроет двери к миру, а не к оружию, бомбам и конфликту", — сказал Эрдоган.

Турция призвала неоднократно прекратить войну в Украине путем переговоров и даже предлагала выступить в них посредником.

Также недавно Эрдоган после встречи с Путиным на полях саммита БРИКС в России заявил, что российский президент хочет прекращения огня.

В то же время сегодня в Госдепе США заявили, что поддержат переговоры между Украиной и Россией исключительно, если президент Владимир Зеленский сам будет готов к этому.

Добавим, что Владимир Путин и сам недавно говорил о переговорах, правда сразу очертил свои требования, которые должна выполнить Украина.

Недавно The Wall Street Journal обнародовал статью, в которой, ссылаясь на собственные анонимные источники, рассказал, какие пункты может содержать мирный план Трампа.