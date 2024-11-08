План Трампа об окончании войны в Украине — Эрдоган отреагировал

Эрдоган высказался по поводу планов Трампа закончить войну
Президент Турции Реджеп Эрдоган положительно высказался по поводу намерений новоизбранного президента США Дональда Трампа закончить войну в Украине. Он заявил, что это легко удастся воплотить, если Трамп применит подход к разрешению ситуации.
Об этом сообщает Reuters.
Реакция Эрдогана на заявления Трампа о мире в Украине
Журналисты поинтересовались у Эрдогана, верит ли он в то, что Дональд Трамп действительно закончит войну в Украине, ведь он неоднократно обещал сделать это чуть ли не в сутки, если бы победил на выборах США.
"Мы можем легко положить конец этой войне, если увидим администрацию Трампа, которая подойдет к проблеме с перспективой решения. Больше диалога, дипломатии, согласия откроет двери к миру, а не к оружию, бомбам и конфликту", — сказал Эрдоган.
Турция призвала неоднократно прекратить войну в Украине путем переговоров и даже предлагала выступить в них посредником.
Также недавно Эрдоган после встречи с Путиным на полях саммита БРИКС в России заявил, что российский президент хочет прекращения огня.
В то же время сегодня в Госдепе США заявили, что поддержат переговоры между Украиной и Россией исключительно, если президент Владимир Зеленский сам будет готов к этому.
Добавим, что Владимир Путин и сам недавно говорил о переговорах, правда сразу очертил свои требования, которые должна выполнить Украина.
Недавно The Wall Street Journal обнародовал статью, в которой, ссылаясь на собственные анонимные источники, рассказал, какие пункты может содержать мирный план Трампа.
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