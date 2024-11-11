Пентагон планує як реагувати на непередбачувані накази Трампа

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

У Пентагоні почали неофіційні дискусії щодо плану дій Міністерства оборони США, якщо новообраний президент Дональд Трамп буде приймати небезпечні рішення. Вони стурбовані потенційними масовими звільненнями "нелояльних" Трампу співробітників та навіть можливістю розгортання військ усередині країни.

Про це повідомляє CNN з посиланням на представників оборонного відомства.

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У Пентагоні стурбовані заявою Дональда Трампа, що він буде готовий до використання збройних сил для забезпечення правопорядку всередині країни і масових депортацій, а також вказував, що хоче укомплектувати федеральний уряд "лояльними до нього людьми і вичистити корумповані структури" в системі національної безпеки США.

Зокрема, журналісти CNN звернули увагу, що за часи свого останньої каденції Дональд Трамп доволі напружені стосунки з більшістю представниками вищого військового керівництва, особливо з генералом Марком Міллі, який нині у відставці. Тоді військовий обмежив можливість Дональду Трампу використовувати ядерну зброю.

Новообраний президент вже неодноразово робив хамські та гострі заяви у бік американських військових генералів. Він називав їх "сплячими", "слабкими", "неефективними полководцями".

У Пентагоні не знають, чого чекати від Трампа

"Ми всі готуємося і плануємо на випадок найгіршого сценарію, але реальність така, що ми ще не знаємо, як це буде відбуватися", — сказав один із представників оборонного відомства.

Крім того, у Пентагоні стурбовані тим, як діяти, якщо він видасть, наприклад, незаконний наказ, а американські політики, які лояльні до Трампа, ніяк не будуть цьому протидіяти. Проте, в американському законодавстві є пункт, який дозволяє не коритися військам незаконним наказам. Попри це, там стурбовані тим, що у такому випадку Трамп може у відповідь відправити у відставку вище військове керівництво.

Попри це, чиновники подейкують, що, ймовірно, Дональд Трамп намагатиметься уникати конфліктів з військовими.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

"Відносини між Білим домом і Міноборони були дуже, дуже поганими, і тому... я знаю, що для них на першому місці стоїть питання про те, як вони (представники Трампа. — Ред.) збираються відбирати людей, які будуть працювати в Міноборони цього разу", — сказав CNN колишній урядовець.

Водночас, у Пентагоні завчасно формують так званий "список-F" — указ, який Дональд Трамп колись вперше видав у 2020 році. У разі його прийняття, документ перекласифікував би величезну кількість неполітичних, кар'єрних федеральних службовців в уряді США, що дозволило б Трампу легше звільняти їх з посад.

"Я повністю вірю, що наші лідери продовжуватимуть робити правильні речі, незважаючи ні на що. Я також вірю, що наш Конгрес буде продовжувати робити правильні речі для підтримки наших військових", — коментував раніше міністр оборони США Ллойд Остін.

Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: Reuters

У Пентагоні бояться планів Трампа на бойову міць США

Крім того, представники оборонного відомства хвилюються щодо того, як Трамп може використати американську військову міць всередині країни, адже він місяць тому заявив, що військових треба використовувати для боротьби з ворогами всередині країни. Ба більш, Пентагон не має юридичної сили, аби заздалегідь захистити свої сили від ймовірного зловживання владою з боку Трампа

Колишній високопоставлений чиновник Міністерства оборони, який служив за часів Трампа, подейкує, що новообраний президент залучить військових для надання допомоги митним і прикордонним службам на південному кордоні, а також в американські міста, якщо їх попросять допомогти з планом масової депортації.

Трамп може звільняти всіх неугодних

Також Пентагон роздумує над загрозою зміни політики. Один із службовців поділився, що його робоча пошта "завалена" повідомленнями стурбованих посадовців, які бояться звільнень через відмінність своєї позиції з Трампом. Знову ж таки йдеться про "список-F", який зможе обійти навіть посилення правил про захист федеральних службовців.

Нагадаємо, у Вашингтоні суд поставив на паузу розгляд справи щодо спроби Дональда Трампа зірвати затвердження результатів перегонів.

Також президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що вважає, що Трамп здатен швидко закінчити війну в Україні.