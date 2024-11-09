Суд згорнув справу проти Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: EuroNews

Обрання Дональда Трампа на посаду президента Сполучених Штатів рятує його від кримінального переслідування. Окружний суд у Вашингтоні у п'ятницю у відповідь на клопотання спеціального радника-прокурора поставив на паузу розгляд справи щодо спроби переможця президентських виборів у 2020-му та на початку 2021 року зірвати затвердження результатів перегонів.

Про це пише Reuters у суботу, 9 листопада.

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Справу проти Трампа призупинено

Сторона обвинувачення стверджує, що змушена врахувати "безпрецедентну обставину", яка полягає у поверненні Трампа до Білого дому. Тепер прокуратура "потребує часу, щоб визначити належний шлях для цієї справи відповідно до політики Департаменту юстиції".

Починаючи із 70-х років минулого століття урядовий орган, відповідальний за правосуддя, дотримується принципу, що глава держави не може бути фігурантом кримінального провадження.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган позитивно висловився щодо намірів новообраного президента США Дональда Трампа закінчити війну в Україні. Він заявив, що це легко вдасться втілити, якщо Трамп застосує підхід на вирішенні ситуації.

Раніше Новини.LIVE писали, що в ООН мають відчуття "дежавю і деякої тривоги" через перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США. Зокрема, в ООН побоюються скорочення фінансування її програм.