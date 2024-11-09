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Суд остановил рассмотрение уголовного дела против Трампа

9 ноября 2024 08:27
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Суд свернул дело против Трампа
Президент США Дональд Трамп. Фото: EuroNews
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Избрание Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов спасает его от уголовного преследования. Окружной суд в Вашингтоне в пятницу в ответ на ходатайство специального советника-прокурора поставил на паузу рассмотрение дела о попытке победителя президентских выборов в 2020-м и начале 2021 года сорвать утверждение результатов гонки.

Об этом пишет Reuters в субботу, 9 ноября.

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Сторона обвинения утверждает, что вынуждена учесть "беспрецедентное обстоятельство", заключающееся в возвращении Трампа в Белый дом. Теперь прокуратура "нуждается во времени, чтобы определить подходящий путь для этого дела в соответствии с политикой Департамента юстиции".

Начиная с 70-х годов прошлого века правительственный орган, ответственный за правосудие, следует принципу, что глава государства не может быть фигурантом уголовного производства.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган положительно высказался по поводу намерений новоизбранного президента США Дональда Трампа закончить войну в Украине. Он заявил, что это легко удастся воплотить, если Трамп применит подход к разрешению ситуации.

Ранее Новини.LIVE писали, что в ООН испытывают ощущение "дежавю и некоторой тревоги" из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. В частности, в ООН опасаются сокращения финансирования ее программ.

суд политики Дональд Трамп США выборы в США 2024

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