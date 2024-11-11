Пентагон планирует как реагировать на непредсказуемые приказы Трампа

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

В Пентагоне начали неофициальные дискуссии о плане действий Министерства обороны США, если новоизбранный президент Дональд Трамп будет принимать опасные решения. Они обеспокоены потенциальными массовыми увольнениями "нелояльных" Трампу сотрудников и даже возможностью развертывания войск внутри страны.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей оборонного ведомства.

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В Пентагоне обеспокоены заявлением Дональда Трампа, что он будет готов к использованию вооруженных сил для обеспечения правопорядка внутри страны и массовых депортаций, а также указывал, что хочет укомплектовать федеральное правительство "лояльными к нему людьми и вычистить коррумпированные структуры" в системе национальной безопасности США.

В частности, журналисты CNN обратили внимание, что за время своей последней каденции Дональд Трамп имел довольно напряженные отношения с большинством представителей высшего военного руководства, особенно с генералом Марком Милли, ныне в отставке. Тогда военный ограничил возможность Дональда Трампа использовать ядерное оружие.

Новоизбранный президент уже не раз делал хамские и острые заявления в сторону американских военных генералов. Он называл их "спящими", "слабыми", "неэффективными полководцами".

В Пентагоне не знают, чего ожидать от Трампа

"Мы все готовимся и планируем на случай худшего сценария, но реальность такова, что мы еще не знаем, как это будет происходить", — сказал один из представителей оборонного ведомства.

Кроме того, в Пентагоне озабочены тем, как действовать, если он выдаст, например, незаконный приказ, а американские политики, лояльные Трампу, никак не будут этому противодействовать. Тем не менее в американском законодательстве есть пункт, позволяющий не повиноваться войскам незаконным приказам. Несмотря на это, там озабочены тем, что в таком случае Трамп может в ответ отправить в отставку высшее военное руководство.

Несмотря на это, чиновники говорят, что, вероятно, Дональд Трамп будет пытаться избегать конфликтов с военными.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

"Отношения между Белым домом и Минобороны были очень, очень плохими, и потому... я знаю, что для них на первом месте стоит вопрос о том, как они (представители Трампа. — Ред.) собираются отбирать людей, которые будут работать в Минобороны на этот раз", — сказал CNN бывший чиновник.

В то же время, в Пентагоне заблаговременно формируют так называемый "список-F" — указ, который Дональд Трамп когда-то впервые издал в 2020 году. В случае его принятия документ переклассифицировал бы огромное количество неполитических, карьерных федеральных служащих в правительстве США, что позволило бы Трампу легче увольнять их с должностей.

"Я полностью верю, что наши лидеры будут продолжать делать правильные вещи, несмотря ни на что. Я также верю, что наш Конгресс будет продолжать делать правильные вещи для поддержки наших военных", — комментировал ранее министр обороны США Ллойд Остин.

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: Reuters

В Пентагоне боятся планов Трампа на боевую мощь США

Кроме того, представители оборонного ведомства переживают о том, как Трамп может использовать американскую военную мощь внутри страны, ведь он месяц назад заявил, что военных нужно использовать для борьбы с врагами внутри страны. Более того, у Пентагона нет юридической силы, чтобы заранее защитить свои силы от вероятного злоупотребления властью со стороны Трампа.

Бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны, служивший во времена Трампа, говорит, что новоизбранный президент привлечет военных для оказания помощи таможенным и пограничным службам на южной границе, а также в американские города, если их попросят помочь с планом массовой депортации.

Трамп может увольнять всех неугодных

Также Пентагон размышляет над угрозой изменения политики. Один из служащих поделился, что его рабочая почта "завалена" сообщениями обеспокоенных должностных лиц, которые боятся увольнений из-за разницы своей позиции с Трампом. Опять же речь идет о "списке-F", который сможет обойти даже ужесточение правил о защите федеральных служащих.

Напомним, в Вашингтоне суд поставил на паузу рассмотрение дела о попытке Дональда Трампа сорвать утверждение результатов гонки.

Также президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что считает, что Трамп способен быстро окончить войну в Украине.