Трамп выбирает в Кабинет министров США сторонников Киева

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил советником по национальной безопасности республиканца Майкла Уолтца и планирует избрать сенатора Марко Рубио на должность государственного секретаря. Таким образом, вопрос поддержки Украины остается "в безопасности".

Об этом пишет Politico.

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В материале говорится, что поклонники Украины могут надеяться на поддержку Киева во время каденции Трампа.

Ранее новоизбранный президент США назначил советником по нацбезопасности Майка Уолтца, который является "экспертом по угрозам со стороны Китая, России, Ирана и глобального терроризма".

Ранее он стал "первым зеленым беретом", избранным в Конгресс, а также работал в Белом доме и Пентагоне. В Палате представителей занимается темой противостояния Китая и уменьшения зависимости от ресурсов страны.

Кроме того, на должность госсекретаря он хочет избрать сенатора Марко Рубио. Издание пишет, что оба кандидата придерживаются принципа "Америка превыше всего", но далеки от стремлений Республиканской партии, которая хочет отказаться от Украины или НАТО.

Уолтц даже предлогал снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия по России — шаг, на который администрация Байдена так и не согласилась. Также он критиковал действующую администрацию, что она не сделала достаточно для перекрытия обхода Россией санкций.

Напомним, Трамп избрал кандидата в должность министра обороны. Им станет ведущий телеканала Fox News Пит Хегсет.

Также мы писали, что Трамп провел телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным. Ключевой темой стала война в Украине.