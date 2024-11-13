Трамп планирует назначить специального представителя для мира в Украине

Дональд Трамп. Фото: ALLISON ROBBERT/Pool via REUTERS

Вскоре избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может назначить специального украинского представителя мира. Он будет вести переговоры с Россией в целях прекращения войны.

Об этом сообщает Fox News в среду, 13 ноября.

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Украинский представитель мира

"Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, человека с большим авторитетом, которому будет дана задача найти решение, прийти к мирному урегулированию", — отмечает источник издания.

По его словам, назначение будет "в ближайшее время".

Известно, что должность не будет оплачиваемой. С 2017 по 2019 год Курт Волкер на добровольной основе выполнял функции специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины.

Напомним, Politico писало, что Трамп назначил республиканца Майкла Уолтца советником по национальной безопасности и намерен избрать сенатора Марко Рубио государственным секретарем. Это гарантирует сохранение поддержки Украины.

Ранее Трамп выбрал кандидата на должность министра обороны — им станет ведущий телеканала Fox News Пит Хегсет.