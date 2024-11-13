Дональд Трамп призначив Ілона Маска головою нового департаменту

Ілон Маск. Фото: Reuters

Дональд Трамп призначив головою нового Департаменту урядової ефективності бізнесмена Ілона Маска. Він буде займатись скороченням бюджетних витрат та реструктуризацією федеральних агентств.

Про це повідомив Дональд Трамп у соцмережі Х у середу, 13 листопада.

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Новообраний президент оголосив про створення Департаменту з питань ефективності уряду на чолі з Ілоном Маском.

"Я радий оголосити, що Великий Ілон Маск, працюючи разом з американським патріотом Вівеком Рамасвамі, очолить Департамент урядової ефективності (DOGE)", — написав Трамп.

Пост Дональда Трампа про створення нового департаменту. Фото: скриншот

Він також додав, що цими призначеннями він очікує на реформацію урядової бюрократії, скорочення марнотратних витрат та реструктуризації федеральних агентств. За словами Трампа, новий департамент стане потенційним "Манхеттенським проектом" нашого часу.

"Департамент урядової ефективності надаватиме поради та рекомендації з-поза меж уряду, а також співпрацюватиме з Білим домом та Адміністративно-бюджетним управлінням для проведення широкомасштабних структурних реформ, а також створення підприємницького підходу до небаченого раніше управління державою", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Дональда Трампа про призначення Ілона Маска на посаду. Фото: скриншот

Робота Маска і Рамасвамі, за словами Трампа, має завершитися не пізніше 4 липня 2026 року.

Нагадаємо, Володимир Зеленський мав телефонну розмову з Дональдом Трампом. За інформацією ЗМІ, до цієї розмови приєднався й Ілон Маск.

За інформацією ЗМІ, американський бізнесмен Ілон Маск регулярно спілкується з президентом РФ Володимиром Путіним ще з кінця 2022 року.