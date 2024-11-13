Дональд Трамп назначил Илона Маска главой нового департамента

Илон Моск. Фото: Reuters

Дональд Трамп назначил главой нового Департамента правительственной эффективности бизнесмена Илона Маска. Он будет заниматься сокращением бюджетных расходов и реструктуризацией федеральных агентств.

Об этом сообщил Дональд Трамп в соцсети Х в среду, 13 ноября.

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Новоизбранный президент объявил о создании Департамента по вопросам эффективности правительства во главе с Илоном Маском.

"Я рад объявить, что Большой Илон Маск, работая вместе с американским патриотом Вивеком Рамасвами, возглавит Департамент правительственной эффективности", — написал Трамп.

Пост Дональда Трампа о создании нового департамента. Фото: скриншот

Он также добавил, что этими назначениями он ожидает реформацию правительственной бюрократии, сокращения расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств. По словам Трампа, новый департамент станет потенциальным "Манхэттенским проектом" нашего времени.

"Департамент правительственной эффективности будет давать советы и рекомендации за пределами правительства, а также будет сотрудничать с Белым домом и Административно-бюджетным управлением для проведения широкомасштабных структурных реформ, а также создания предпринимательского подхода к невиданному ранее управлению государством", — говорится в сообщении.

Сообщение Дональда Трампа о назначении Илона Маска на должность. Фото: скриншот

Работа Маска и Рамасвами, по словам Трампа, должна завершиться не позже 4 июля 2026 года.

Напомним, Владимир Зеленский разговаривал с Дональдом Трампом. По информации СМИ, к этому разговору присоединился и Илон Маск.

По информации СМИ, американский бизнесмен Илон Маск регулярно общается с президентом РФ Владимиром Путиным еще с конца 2022 года.