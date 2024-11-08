Маск обізвав Шольца в X — в Німеччині відреагували

Бізнесмен Ілон Маск. Фото: Reuters

Американський мільярдер та бізнесмен Ілон Маск назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца дурнем. На це відреагували в німецькому уряді.

Про це пише Spiegel у п'ятницю, 8 листопада.

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Маск відреагував на розпад "світлофорної" коаліції, яка складалася з Соціал-демократичної партії Німеччини, Вільної демократичної партії та партії "зелених", та назвав Шольца дурнем.

"Олаф — дурень", — написав він.

Скриншот допису Маска

Його допис прокоментувала заступниця прессекретаря уряду Німеччини Крістіана Хоффманн.

"На X є свобода для дурнів", — зазначила вона.

Також вона пояснила, чому в такому разі німецький уряд все ще має акаунт у соцмережі. За її словами, це важливий засіб роз'яснення та поширення інформації про свою роботу для федерального уряду.

Нагадаємо, до телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського та новообраного президента США Дональда Трампа доєднався й бізнесмен Ілон Маск.

Також раніше Трамп назвав Маска "супергенієм" і відзначив його важливість для США. Зокрема, він похвалив його за швидку підтримку постраждалих від урагану "Хелен".