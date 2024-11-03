Білку Арахіс приспали — Маск відреагував

Білка Арахіс. Фото: ВВС

У Сполучених Штатах приспали білку на ім'я Арахіс, яка мала понад пів мільйона передплатників в інстаграмі. Тварину вилучили у власника через скарги на незаконне утримання. На цю подію зреагував Ілон Маск.

Про це повідомило BBC.

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Господар білки Марк Лонг підібрав тварину на узбіччі дороги в 2017 році. Вилікувавши білченя, він відпустив його на волю — але той повернувся з пораненням.

Тоді Лонг вирішив залишити тварину вдома і назвав її Арахісом. Незабаром Лонг почав викладати в соцмережі відео свого життя з білкою. Арахіс став популярним — на його Instagram підписано понад 600 тисяч осіб.

Наприкінці жовтня влада штату Нью-Йорк забрала білку у Лонга. Повідомлялося, що власник утримував тварину без документів. Після вилучення Арахіс вкусив одного з учасників розслідування, тоді білку вирішили приспати, оскільки був ризик зараження сказом.

Марк Лонг з білкою на ім'я Арахіс. Фото: X

На цю подію відреагував відомий американський підприємець Ілон Маск. Він закликав кандидата у президенти США Дональда Трампа врятувати білок у країні.

Ілон Маск відреагував на смерть білки. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що мільярдера Ілона Маска викликали на судове засідання у Філадельфії. Причиною є роздача по одному мільйону доларів щодня випадковому виборцю за підписання петиції.

В Офісі державного секретаря штату Джорджії Сполучених Штатів Америки Бреда Раффенспергера заявили, що фейки про вибори, ймовірно, є результатом іноземного втручання.