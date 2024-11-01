Офіс Джорджії звинуватив російські троль-ферми у фейках про вибори США

Кандидати в президенти США Дональд Трамп та Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Brian Snyder

В Офісі державного секретаря штату Джорджії Сполучених Штатів Америки Бреда Раффенспергера заявили, що фейки про вибори, ймовірно, є результатом іноземного втручання. Там припустили, що винні російські троль-ферми.

Про це повідомляє Reuters у п'ятницю, 1 листопада.

Читайте також:

Фейки про вибори США

Офіс, співпрацюючи з державними та федеральними посадовими особами для виявлення джерел дезінформації, закликав мільярдера Ілона Маска та інші соціальні мережі, видалити неправдиву інформацію.

Американські агенції повідомили, що Росія має намір підсилити розбіжності перед виборами, однак Москва заперечує ці звинувачення.

"Нашому офісу стало відомо про відео, на якому іммігрант з Гаїті з кількома посвідченнями стверджує, що голосував кілька разів", — йдеться в заяві офісу Раффенспергера.

Там наголосили, що це є прикладом цілеспрямованої дезінформації.

В офісі додали, що Агентство кібербезпеки і безпеки інфраструктури США проводить розслідування.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп висловився про тих, хто вважає його "другом Росії", схарактеризувавши їх як "хворих".

Також 29 жовтня Камала Гарріс провела передвиборчий мітинг у Вашингтоні, який зібрав тисячі прихильників.