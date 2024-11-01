Трамп назвав хворими тих, хто вважає його другом Росії

Кандидат в президенти США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловився про тих, хто вважає його "другом Росії". Він назвав їх "хворими".

Про це Дональд Трамп сказав в інтерв'ю Такеру Карлсону у п'ятницю, 1 листопада.

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Зв'язок Трампа з Росією

Трамп стверджує, що загрози для США виходять не від Росії чи Китаю, а від певних людей, які прагнуть послабити країну зсередини. За його словами, звинувачення щодо його зв'язків з Росією демократи створили перед виборами 2016 року, аби допомогти Гілларі Клінтон здобути перемогу.

Кандидат в президенти США також обізвав Камалу Гарріс нерозумною та заявив, що Байден "уже не в собі". Він назвав їх "ворогами народу".

Нагадаємо, Трамп вирішив спробувати себе в ролі працівника з вивезення сміття. Це сталося після невдалого жарту Байдена.

Раніше Гарріс звинуватила Трампа в бажанні отримати безконтрольну владу та схарактеризувала його як небезпечну особистість.