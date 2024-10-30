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Гарріс назвала автократів, які вболівають за Трампа

30 жовтня 2024 09:09
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Вибори президента США — Гарріс заявила про небезпеку Трампа
Кандидат в президенти США Камала Гарріс. Фото: REUTERS
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Камала Гарріс звинуватила експрезидента США Дональда Трампа у прагненні до безконтрольної влади та назвала його небезпечним. Демократка додала, що автократи вболівають за нього на виборах.

Про це повідомляє видання Reuters.

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Демократка Гарріс під час свого найбільшого мітингу, який відбувся у Вашингтоні та зібрав понад 75 тисяч осіб, заявила, що її республіканський опонент Трамп прагне до безконтрольної влади.

Повідомляється, що Гарріс вступила біля Білого дому, де 6 січня 2021 року Трамп звернувся до своїх прихильників перед атакою на Капітолій США.

"Ми знаємо, хто такий Дональд Трамп", — сказала Гарріс, нагадуючи, що експрезидент США відправив озброєний натовп до Капітолію, щоб оскаржити свою поразку на виборах 2020 року.

Вона додала, що Трамп це "нестабільна людина, яка одержима помстою, сповнена образ і прагне до безконтрольної влади".

Кандидатка у президенти США стояла на сцені з американськими прапорами і була оточена синьо-білими банерами з написом "свобода". Під час свої промови вона закликала "покласти край розділенню", а також засуджувала зовнішню політику Трампа.

Демократка Камала Гарріс
Камала Гарріс під час виступу у Вашингтоні. Фото: REUTERS

Порушивши питання зовнішньо політики Гарріс намагалася представити Трампа як загрозу національній безпеці, який має прихильність до автократів, таких як російський диктатор Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, та не викликає довіри серед союзників.

"Світові лідери вважають, що Дональдом Трампом легко маніпулювати за допомогою лестощів або послуг. І ви можете бути впевнені, що автократи, такі як Путін і Кім Чен Ин, вболівають за нього на цих виборах", — зауважила демократка.

Нагадаємо, керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна не боїться перемоги кандидати в президенти США Дональда Трампа на виборах, адже той говорить про необхідність справедливого миру.

Раніше ми писали про те, що 27 жовтня у США близько 35 мільйонів людей вже проголосували достроково за наступного президента.

Дональд Трамп володимир путін Камала Гарріс США вибори у США 2024

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