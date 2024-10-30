Выборы президента США - Гаррис заявила об опасности Трампа

Кандидат в президенты США Камала Харрис. Фото: REUTERS

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Камала Харрис обвинила экс-президента США Дональда Трампа в стремлении к бесконтрольной власти и назвала его опасным. Демократка добавила, что автократы болеют за него на выборах.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Демократка Харрис во время своего крупнейшего митинга, который состоялся в Вашингтоне и собрал более 75 тысяч человек, заявила, что ее республиканский оппонент Трамп стремится к бесконтрольной власти.

Сообщается, что Харрис вступила возле Белого дома, где 6 января 2021 года Трамп обратился к своим сторонникам перед атакой на Капитолий США.

"Мы знаем, кто такой Дональд Трамп", — сказала Харрис, напоминая, что экс-президент США отправил вооруженную толпу в Капитолий, чтобы оспорить свое поражение на выборах 2020 года.

Она добавила, что Трамп — это "нестабильный человек, который одержим местью, полон обид и стремится к бесконтрольной власти".

Кандидат в президенты США стояла на сцене с американскими флагами и была окружена сине-белыми баннерами с надписью "свобода". Во время своей речи она призывала "положить конец разделению", а также осуждала внешнюю политику Трампа.

Камала Харрис во время выступления в Вашингтоне. Фото: REUTERS

Затронув вопрос внешней политики, Харрис пыталась представить Трампа как угрозу национальной безопасности, который имеет приверженность к автократам, таким как российский диктатор Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, и не вызывает доверия среди союзников.

"Мировые лидеры считают, что Дональдом Трампом легко манипулировать с помощью лести или услуг. И вы можете быть уверены, что автократы, такие как Путин и Ким Чен Ын, болеют за него на этих выборах", — отметила демократ.

Напомним, руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что Украина не боится победы кандидатов в президенты США Дональда Трампа на выборах, ведь он говорит о необходимости справедливого мира.

Ранее мы писали о том, что 27 октября в США около 35 миллионов человек уже досрочно проголосовали за следующего президента.