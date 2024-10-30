Выборы президента США - Гаррис заявила об опасности Трампа

Харрис назвала автократов, которые болеют за Трампа
Кандидат в президенты Соединенных Штатов Камала Харрис обвинила экс-президента США Дональда Трампа в стремлении к бесконтрольной власти и назвала его опасным. Демократка добавила, что автократы болеют за него на выборах.
Об этом сообщает издание Reuters.
Харрис предупредила об опасности Трампа
Демократка Харрис во время своего крупнейшего митинга, который состоялся в Вашингтоне и собрал более 75 тысяч человек, заявила, что ее республиканский оппонент Трамп стремится к бесконтрольной власти.
Сообщается, что Харрис вступила возле Белого дома, где 6 января 2021 года Трамп обратился к своим сторонникам перед атакой на Капитолий США.
"Мы знаем, кто такой Дональд Трамп", — сказала Харрис, напоминая, что экс-президент США отправил вооруженную толпу в Капитолий, чтобы оспорить свое поражение на выборах 2020 года.
Она добавила, что Трамп — это "нестабильный человек, который одержим местью, полон обид и стремится к бесконтрольной власти".
Кандидат в президенты США стояла на сцене с американскими флагами и была окружена сине-белыми баннерами с надписью "свобода". Во время своей речи она призывала "положить конец разделению", а также осуждала внешнюю политику Трампа.
Затронув вопрос внешней политики, Харрис пыталась представить Трампа как угрозу национальной безопасности, который имеет приверженность к автократам, таким как российский диктатор Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, и не вызывает доверия среди союзников.
"Мировые лидеры считают, что Дональдом Трампом легко манипулировать с помощью лести или услуг. И вы можете быть уверены, что автократы, такие как Путин и Ким Чен Ын, болеют за него на этих выборах", — отметила демократ.
Напомним, руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что Украина не боится победы кандидатов в президенты США Дональда Трампа на выборах, ведь он говорит о необходимости справедливого мира.
Ранее мы писали о том, что 27 октября в США около 35 миллионов человек уже досрочно проголосовали за следующего президента.
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