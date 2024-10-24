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В одному зі штатів США розпочалося голосування на виборах президента — відео

24 жовтня 2024 21:15
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Вибори президента США — у Пенсільванії розпочалося голосування
Кандидати у президенти США Дональд Трамп і Камала Гарріс. Фото: Reuters
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У Пенсільванії почалося голосування на виборах президента США. Думки виборців щодо майбутнього лідера Сполучених Штатів різняться.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук, яка перебуває у Пенсильванії, в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 24 жовтня.

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У деяких штатах США вже почалися вибори

У деяких штатах США, зокрема в Пенсільванії, вже стартувало дострокове голосування на виборах президента. 

"Люди зранку вишукувалися в чергу, адже вони мають можливість вже голосувати. Тут у Пенсільванії реєстрація на голосування закінчилися 21 жовтня. Тому ті, хто мають бажання долучитися до виборів президента США, можуть вже це зробити у Пенсільванії", — зауважила кореспондентка.

Вона додала, що вибори президента у Сполучених Штатах тривають декілька днів, аби кожен громадянин мав змогу проголосувати.  Також, за її словами, люди можуть прийти в місце для голосування з бюлетенем, який надіслали їм на пошту.

"Цього тижня кандидати у президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп відвідали штат Пенсільванія та зустрілися з громадськістю. Боротьба за "сірі" штати триває", — зазначила Бойчук. 

Кореспондентка зазначила, що до "сірих" штатів також належать Джорджія, Аризона, Вісконсин, Невада, Північна Кароліна та Мічиган.

Вона підкреслила. що думки виборців щодо майбутнього президента Америки розділяються — частина закликає підтримувати Трампа, інша частина за Гарріс.

Нагадаємо, працівниця ресторану МакДональдз у Пенсільванії Наталія розповіла про незвичний візит кандидата у президенти США Дональда Трампа. 

Раніше ми писали про те, що кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вперше обігнав Камалу Гарріс у передвиборчому опитуванні. Різниця становить 10%.

Дональд Трамп Камала Гарріс США вибори у США 2024 голосування вибори

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