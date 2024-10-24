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В одном из штатов США началось голосование на выборах президента — видео

24 октября 2024 21:15
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Выборы президента США — в Пенсильвании началось голосование
Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис. Фото: Reuters
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В Пенсильвании началось голосование на выборах президента США. Мнения избирателей относительно будущего лидера Соединенных Штатов разнятся.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук, находящаяся в Пенсильвании, в эфире Вечір.LIVE в четверг, 24 октября.

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В некоторых штатах США уже начались выборы

В некоторых штатах США, в частности в Пенсильвании, уже стартовало досрочное голосование на выборах президента. 

"Люди утром выстраивались в очередь, ведь они имеют возможность уже голосовать. Здесь, в Пенсильвании, регистрация на голосование закончились 21 октября. Поэтому те, кто хотят присоединиться к выборам президента США, могут уже это сделать в Пенсильвании", — отметила корреспондентка.

Она добавила, что выборы президента в Соединенных Штатах продолжаются несколько дней, чтобы каждый гражданин имел возможность проголосовать.  Также, по ее словам, люди могут прийти в место для голосования с бюллетенем, который прислали им на почту.

"На этой неделе кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп посетили штат Пенсильвания и встретились с общественностью. Борьба за "серые" штаты продолжается", — отметила Бойчук. 

Корреспондент отметила, что к "серым" штатам также относятся Джорджия, Аризона, Висконсин, Невада, Северная Каролина и Мичиган.

Она подчеркнула, что мнения избирателей относительно будущего президента Америки разделяются — часть призывает поддерживать Трампа, другая часть за Харрис.

Напомним, работница ресторана МакДональдз в Пенсильвании Наталья рассказала о необычном визите кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Ранее мы писали о том, что кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп впервые обогнал Камалу Харрис в предвыборном опросе. Разница составляет 10%.

Дональд Трамп Камала Харрис США выборы в США 2024 голосование выборы

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