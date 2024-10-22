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Працівниця МакДональдзу поділилася залаштунками візиту Трампа до Пенсильванії

22 жовтня 2024 23:13
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Візит Трампа до Пенсильванії — працівниця розповіла деталі
МакДональдз. Ілюстративне фото: МакДональдз
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Працівниця ресторану МакДональдз у Пенсильванії Наталія розповіла про незвичний візит Дональда Трампа. За словами жінки, спочатку планувалося, що промо-кампанія триватиме 30 хвилин, але насправді Трамп пробув у ресторані лише 15 хвилин.

Про це повідомляє кореспондентка  Новини.LIVE Уляна Бойчук у вівторок, 22 жовтня.

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"Робітників нашої зміни не було, власник запросив людей з інших закладів", — зазначила Наталія.

Жінка додала, що багатьох відвідувачів цікавить, де ж ті співробітники, які допомагали Трампу з підготовкою. Проте, як з’ясувалося, жоден з постійних працівників не брав участі в цій піар-акції — власник закладу запросив працівників з інших філій.

Деталі візиту

Як повідомляє кореспондентка, за два дні до візиту у лоббі кафе було організовано цілодобову охорону, яка перебуває на території й досі. Напередодні візиту ресторан закрили опівночі, хоча зазвичай він працює всю ніч.

У день візиту Трампа ресторан був зачинений для сторонніх, відкрившись лише о 16:00. Під час його перебування над рестораном літав дрон, а за день до цього в повітрі кружляв гелікоптер. Місцеві жителі обговорювали чутки про можливу присутність снайперів на дахах сусідніх будівель, хоча конкретних доказів цього ніхто не бачив.

Після візиту Трампа кількість відвідувачів суттєво зросла. Серед нових клієнтів багато тих, хто приїжджає спеціально, щоб поїсти в кафе, де був Трамп. Вони фотографуються на місці, де він робив "фото з колективом".

Оголошення. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук
Оголошення. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Нагадаємо, політолог та експерт-міжнародник Максим Несвітайлов розповів, що у разі поразки Дональда Трампа на президентських виборах його виборці можуть не прийняти результати.

Також Трамп виступив із пропозицією розгорнути військових під час виборів, підкреслюючи, що це необхідно для уникнення заворушень.

Дональд Трамп новини кафе США Америка

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