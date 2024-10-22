Визит Трампа в Пенсильванию — работница рассказала детали

МакДональдс. Иллюстративное фото: МакДональдз

Работницей ресторана МакДональдз Наталья в Пенсильвании, которая рассказала о необычном визите Дональда Трампа. По словам женщины, изначально планировалось, что промо-кампания продлится 30 минут, но на самом деле Трамп пробыл в ресторане всего 15 минут.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук во вторник, 22 октября.

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Визит Трампа в Пенсильванию

"Рабочей нашей смены не было, владелец пригласил людей из других заведений", — отметила Наталья.

Женщина добавила, что многих посетителей интересует, где те сотрудники, которые помогали Трампу с подготовкой. Однако как выяснилось, ни один из постоянных работников не участвовал в этой пиар-акции — владелец заведения пригласил работников из других филиалов.

Детали визита

Как сообщает корреспондентка, за два дня до визита, в лобби кафе была организована круглосуточная охрана, которая находится на территории до сих пор. В преддверии визита, ресторан закрыли в полночь, хотя обычно он работает всю ночь.

В день визита Трампа ресторан был закрыт для посторонних, открывшись в 16:00. Во время его пребывания над рестораном летал дрон, а за день до этого в воздухе кружил вертолет. Местные жители обсуждали слухи о возможном присутствии снайперов на крышах соседних построек, хотя конкретных доказательств этого никто не видел.

После визита Трампа количество посетителей существенно выросло. Среди новых клиентов много приезжающих специально, чтобы поесть в кафе, где был Трамп. Они фотографируются на месте, где он делал "фото с коллективом".

Объявление. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Напомним, политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов рассказал, что в случае поражения Дональда Трампа на президентских выборах его избиратели могут не принять результатов.

Также Трамп выступил с предложением развернуть военных во время выборов, подчеркивая, что это необходимо во избежание беспорядков.