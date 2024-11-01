Трамп назвал больными тех, кто считает его другом России

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался о тех, кто считает его "другом России". Он назвал их "больными".

Об этом Дональд Трамп сказал в интервью Такеру Карлсону в пятницу, 1 ноября.

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Связь Трампа с Россией

Трамп утверждает, что угрозы США исходят не от России или Китая, а от определенных людей, стремящихся ослабить страну изнутри. По его словам, обвинения в его связях с Россией демократы создали перед выборами 2016 года, чтобы помочь Хиллари Клинтон одержать победу.

Кандидат в президенты США также обозвал Камалу Гаррис глупо и заявил, что Байден "уже не в себе". Он назвал их "врагами народа".

Напомним, Трамп решил попробовать себя в роли работника по вывозу мусора. Это произошло после неудачной шутки Байдена.

Ранее Харрис обвинила Трампа в желании получить бесконтрольную власть и охарактеризовал его как опасную личность.