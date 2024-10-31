Дональд Трамп спробував себе на новій посаді після жарту Байдена — відео

Кандидат в президенти США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп спробував себе на новій посаді. Йдеться про спеціаліста з вивозу сміття.

Про це Дональд Трамп повідомив в Instagram у четвер, 31 жовтня.

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Трамп відповів на жарт президента США Джо Байдена. Він заявив, що виборці республіканця — це "сміття".

Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realdonaldtrump/

"250 мільйонів американців — це не "сміття", — пише Трамп.

Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realdonaldtrump/

Допис Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, Байден схарактеризував прихильників кандидата в президенти Дональда Трампа як "сміття", що спричинило значний скандал навколо цієї заяви.

Також, працівниця ресторану "МакДональдз" у Пенсильванії Наталія поділилася історією про візит Дональда Трампа.