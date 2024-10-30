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Байден втрапив у скандал, бо назвав прихильників Трампа "сміттям"

30 жовтня 2024 09:20
Карина Приходько - Редактор
Вибори у США 2024 — Байден втрапив у скандал
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Карина Приходько - Редактор

Президент США Джо Байден назвав прихильників кандидати на посаду президента Дональда Трампа "сміттям". Через це навколо цієї заяви вибухнув скандал.

Про це повідомляє Axios.

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Зазначається, що такі слова пролунали під час відеорозмови з гуртом Voto Latino. Байден хотів відповісти коміку Тоні Хінчкліффу, який на мітингу Трампа 27 жовтня назвав острів Пуерто-Ріко "островом сміття".

"Єдине сміття, яке я бачу — це його прихильники. Його демонізація латиноамериканців безсовісна і не по-американськи", — висловився американський президент під час відеодзвінка. 

Це одразу викликало обурення у представників Республіканської та Демократичної партії. Вони розцінили словами президента як спогад про грубу помилку демократки Хілларі Клінтон у 2016 році. Тоді вона назвала прихильників Трампа "купою нікчем", що викликало обурення республіканців.

Що кажуть у Білому домі

Одразу після цього в Білому домі заявили, що Байден нікого не хотів образити і мав на увазі лише коміка. 

Водночас, коли журналісти запитали, чи говорили вони з президентом, щоб уточнити, що він має на увазі, перед тим як оприлюднити стенограму, представник Байдена сказав, що у Білому домі відмовили у розмові. 

Реакція команди Трампа

Соратник Дональда Трампа Джей Ді Венс заявив, що коментар Байдена "просто огидний". Він наголосив, що "Гарріс разом зі своїм босом нападають на половину країни і цьому немає виправдання". Також він висловив сподівання, що американці це розуміють і відкинуть. 

Також команда республіканця почала збирати кошти на цей вислів, надіславши листа з темою: "Ти не сміття! Я люблю тебе! Ти найкраще, що може запропонувати наша країна".

Нагадаємо, нещодавно Bloomberg писав, що вибори в США можуть стати переломним моментом для України. Однак, незалежно від їх результатів, обсяги підтримки країни можуть скоротитися. 

Також цього року газета The Washington Post вперше за 36 років не висловила підтримки жодному кандидату на президентських виборах у США. 

вибори у США 2024 Дональд Трамп скандал Джо Байден голосування

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