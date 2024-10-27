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Допомога Україні від США може зменшитися, — Bloomberg

27 жовтня 2024 20:19
Аркадій Пастула - Редактор
Як результати виборів у США вплинуть на майбутню підтримку України
Конгрес США. Фото: Lawrence Jackson
Аркадій Пастула - Редактор

Вибори в Сполучених Штатах Америки можуть стати переломним моментом для України. Однак незалежно від їх результатів, обсяги підтримки країни можуть скоротитися.

Про це повідомляє Bloomberg у неділю, 27 жовтня.

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Українські офіційні особи і європейські лідери висловлюють занепокоєння, що перемога Дональда Трампа може змусити країну піти на болісне врегулювання війни, яке зміцнило б владу російського диктатора Володимира Путіна.

Bloomberg пише, що хоча Президент Володимир Зеленський пообіцяв продовжувати боротьбу, сувора реальність полягає в тому, що виснажені українські військові значною мірою залежать від допомоги США. Деякі союзники України вже обговорюють можливі шляхи завершення війни.

У разі перемоги Трампа, який пообіцяв "врегулювати" конфлікт ще до початку своєї каденції та погрожує припинити допомогу, можливості України можуть значно скоротитися.

Західні посадовці кажуть, що навіть у разі перемоги Камали Гарріс може бути складно провести значне фінансування для підтримки України через Конгрес.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не боїться можливої перемоги Трампа. За його словами, кандидат в президенти США акцентує увагу на необхідності досягнення справедливого миру.

Також цього року газета The Washington Post вперше за 36 років не висловила підтримки жодному кандидату на президентських виборах у США. 

Україна Дональд Трамп Камала Гарріс військова допомога США вибори у США 2024

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