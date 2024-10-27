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Помощь Украине от США может уменьшиться, — Bloomberg

27 октября 2024 20:19
Аркадий Пастула - Редактор
Как результаты выборов в США повлияют на будущую поддержку Украины
Конгресс США. Фото: Lawrence Jackson
Аркадий Пастула - Редактор

Выборы в Соединенных Штатах Америки могут стать переломным моментом для Украины. Однако, независимо от их результатов, объемы поддержки страны могут сократиться.

Об этом сообщает Bloomberg в воскресенье, 27 октября.

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Украинские официальные лица и европейские лидеры выражают обеспокоенность, что победа Дональда Трампа может заставить страну пойти на болезненное урегулирование войны, которое укрепило бы власть российского диктатора Владимира Путина.

Bloomberg пишет, что, хотя Президент Владимир Зеленский пообещал продолжать борьбу, суровая реальность заключается в том, что истощенные украинские военные в значительной степени зависят от помощи США. Некоторые союзники Украины уже обсуждают возможные пути завершения войны.

В случае победы Трампа, который пообещал "урегулировать" конфликт еще до начала своей каденции и угрожает прекратить помощь, возможности Украины могут значительно сократиться.

Западные чиновники говорят, что даже в случае победы Камалы Харрис может быть сложно провести значительное финансирование для поддержки Украины через Конгресс.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина не боится возможной победы Трампа. По его словам, кандидат в президенты США акцентирует внимание на необходимости достижения справедливого мира.

Также в этом году газета The Washington Post впервые за 36 лет не поддержала ни одного кандидата на президентских выборах в США.

Украина Дональд Трамп Камала Харрис военная помощь США выборы в США 2024

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