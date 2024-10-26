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Газета WP вперше нікого не підтримала на виборах президента США

26 жовтня 2024 18:20
Аркадій Пастула - Редактор
The Washington Post вперше за 36 років не підтримала жодного кандидата на пост президента США
Кандидати в президенти США Дональд Трамп та Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Аркадій Пастула - Редактор

Цього року газета The Washington Post не висловила підтримки жодному з кандидатів на пост президента Сполучених Штатів Америки, що сталося вперше за останні 36 років. Таке рішення ухвалив власник WP Джеф Безос.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Читачі газети негативно висловилися щодо рішення The Washington Post.

Давній оглядач WP і головний редактор відділу громадської думки Роберт Каган подав у відставку на знак протесту. Також 11 оглядачів газети підписали статтю, що критикує це рішення. Внаслідок цього електронні скриньки багатьох співробітників заповнилися гнівними скаргами від читачів та джерел.

"Ми усвідомлюємо, що це буде сприйматися різними способами, в тому числі як мовчазна підтримка одного кандидата або як засудження іншого, або як зняття відповідальності. Це неминуче", — зазначив генеральний директор Вільям Льюїс.

Він схарактеризував це рішення як "заяву на підтримку здатності читачів приймати власні рішення". Через декілька годин після оголошення група оглядачів Washington Post, включаючи лауреата Пулітцерівської премії Юджина Робінсона та колишнього заступника редактора редакційної сторінки Рут Маркус, назвали рішення "жахливою помилкою".

"Це момент, який установа має прийняти, чітко підтвердити свою відданість демократичним цінностям, верховенству права та міжнародним альянсам, а також загрозу, яку представляє для них Дональд Трамп — точні моменти, які висловило The Post, підтримуючи опонентів Трампа в 2016 і 2020 роках", — каже він.

Яке було попереднє рішення WP

Згідно з інформацією видання, підтримка Гарріс була підготовлена співробітниками редакційної сторінки Post, але ще не була опублікована. Це повідомили дві особи, знайомі з перебігом подій, які висловилися на умовах анонімності.

За словами анонімних джерел, рішення не публікувати підтримку кандидата було ухвалено власником The Post, засновником Amazon Джеффом Безосом.

"Це рішення Washington Post не підтримувати, і я б надіслала вам повну заяву видавця", — наголосила директор із комунікацій Кеті Берд.

Нагадаємо, у Пенсильванії розпочалося голосування на президентських виборах у США. Вони тривають декілька днів, аби кожен громадянин мав змогу проголосувати.  

Раніше Трамп вперше випередив Гарріс у передвиборчому опитуванні, різниця між ними становить 10%.

Дональд Трамп Камала Гарріс США вибори у США 2024 президент вибори

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