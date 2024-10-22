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Розвідка США зафіксувала чергову спробу спецслужб РФ втрутитися в вибори, — ЗМІ

22 жовтня 2024 23:51
Галина Шподарева - редактор
Розвідка США фіксує чергову спробу РФ втрутитися в вибори в Америці, — CNN
Кандидат у віцепрезиденти США Тім Вальц. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

У розвідці США вважають, що за фейковим відео, яким намагалися очорнити кандидата у віцепрезиденти США Тіма Вальца, стоять російські спецслужби. Ролик циркулював соцмережею X протягом останнього тижня. 

Про це повідомило видання CNN у вівторок, 22 жовтня. 

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Як повідомляє CNN із посиланням на американську розвідку, російські спецслужби створювали і поширювали неправдивий онлайн-контент, намагаючись очорнити кандидата у віцепрезиденти США від Демократичної партії Тіма Вальца.

Як заявив представник Офісу директора національної розвідки (ODNI), ролик, про який йдеться, містив маніпульований аудіоконтент та циркулював у соцмережі X протягом останнього тижня. У матеріалі було "кілька ознак маніпуляцій, які відповідають зусиллям і тактиці впливу з боку російських акторів". 

Заява ґрунтується на нещодавно отриманих розвідданих. Як зазначив чиновник, аналітики працювали протягом кількох днів, щоб проаналізувати медіаконтент.

Деякі пости, що поширювали фейковий контент на X, набрали сотні тисяч переглядів і були посилені "праворадикальними особами". Це свідчення зусиль Росії, спрямованих на зловмисний вплив на президентські вибори 2024 року на користь експрезидента США Дональда Трампа, якого, за оцінками американської розвідки, Кремль вважає бажаним кандидатом.

Нагадаємо, політолог та експерт-міжнародник Максим Несвітайлов вважає, що, у разі поразки кандидата у президенти США Дональда Трампа на виборах, його прихильники можуть не прийняти результати.

Раніше Новини.LIVE писали, що Трамп запропонував розгорнути військових під час виборів. Мовляв, це необхідно для уникнення заворушень.

фейки розвідка США Росія вибори у США 2024 вибори

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