Разведка США фиксирует очередную попытку РФ вмешаться в выборы в Америке, — CNN

Кандидат в вице-президенты США Тим Вальц. Фото: Reuters

В разведке США считают, что за фейковым видео, которым пытались очернить кандидата в вице-президенты США Тима Вальца, стоят российские спецслужбы. Ролик циркулировал соцсетью X в течение последней недели.

Об этом сообщило издание CNN во вторник, 22 октября.

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Как сообщает CNN со ссылкой на американскую разведку, российские спецслужбы создавали и распространяли ложный онлайн-контент, пытаясь очернить кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тима Вальца.

Как заявил представитель Офиса директора национальной разведки (ODNI), ролик, о котором идет речь, содержал манипулированный аудиоконтент и циркулировал в соцсети X в течение последней недели. В материале были "несколько признаков манипуляций, которые соответствуют усилиям и тактике влияния со стороны российских актеров".

Заявление основывается на недавно полученных разведданных. Как отметил чиновник, аналитики работали в течение нескольких дней, чтобы проанализировать медиаконтент.

Некоторые посты, распространявшие фейковый контент на X, набрали сотни тысяч просмотров и были усилены "праворадикальными лицами". Это свидетельство усилий России, направленных на злонамеренное влияние на президентские выборы 2024 года в пользу экс-президента США Дональда Трампа, которого, по оценкам американской разведки, Кремль считает желаемым кандидатом.

Напомним, политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов считает, что, в случае поражения кандидата в президенты США Дональда Трампа на выборах его сторонники могут не принять результаты.

Ранее Новини.LIVE писали, что Трамп предложил развернуть военных во время выборов. Мол, это необходимо во избежание беспорядков.