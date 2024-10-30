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Байден назвал поклонников Трампа "мусором" и попал в скандал

30 октября 2024 09:20
Карина Приходько - Редактор
Выборы в США 2024 — Байден попал в скандал
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Карина Приходько - Редактор

Президент США Джо Байден назвал сторонников кандидаты на пост президента Дональда Трампа "мусором". Из-за этого вокруг этого заявления разразился скандал.

Об этом сообщает Axios.

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Отмечается, что такие слова прозвучали во время видеоразговора с группой Voto Latino. Байден хотел ответить комику Тони Хинчклиффу, который на митинге Трампа 27 октября назвал остров Пуэрто-Рико "островом мусора".

"Единственный мусор, который я вижу — это его поклонники. Его демонизация латиноамериканцев бессовестна и не по-американски", — высказался американский президент во время видеозвонка.

Это сразу вызвало негодование у представителей Республиканской и Демократической партии. Они расценили словами президента как воспоминание о грубой ошибке демократки Хиллари Клинтон в 2016 году. Тогда она назвала поклонников Трампа "кучей никчем", что вызвало возмущение республиканцев.

Что говорят в Белом доме

Сразу после этого в Белом доме заявили, что Байден никого не хотел обидеть и имел в виду только комика.

В то же время, когда журналисты спросили, говорили ли они с президентом, чтобы уточнить, что он имеет в виду, перед тем, как обнародовать стенограмму, представитель Байдена сказал, что в Белом доме отказали в разговоре.

Реакция команды Трампа

Соратник Дональда Трампа Джей Ди Вэнс заявил, что комментарий Байдена "просто отвратителен". Он подчеркнул, что "Харрис вместе со своим боссом нападают на половину страны и этому нет оправдания". Также он выразил надежду, что американцы это понимают и отвергнуты.

Также команда республиканца начала собирать средства на это изречение, прислав письмо с темой: "Ты не мусор! Я люблю тебя! Ты лучшее, что может предложить наша страна".

Напомним, недавно Bloomberg писал, что выборы в США могут стать переломным моментом для Украины. Однако, вне зависимости от их результатов, объемы поддержки страны могут сократиться.

Также в этом году газета The Washington Post впервые за 36 лет не поддержала ни одного кандидата на президентских выборах в США.

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