Дональд Трамп попробовал себя на новой должности после шутки Байдена — видео

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп попробовал себя в новой должности. Речь идет о специалисте по вывозу мусора.

Об этом Дональд Трамп сообщил в Instagram в четверг, 31 октября.

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Трамп ответил на шутку президента США Джо Байдена. Он заявил, что избиратели республиканца — это "мусор".

Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realdonaldtrump/

"250 миллионов американцев — это не "мусор", — пишет Трамп.

Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realdonaldtrump/

Пост Трампа. Фото: скриншот

Напомним, Байден охарактеризовал сторонников кандидата в президенты Дональда Трампа как "мусор", что повлекло за собой значительный скандал вокруг этого заявления.

Также, работник ресторана "МакДональдс" в Пенсильвании Наталья поделилась историей о визите Дональда Трампа.