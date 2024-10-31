Дональд Трамп попробовал себя на новой должности после шутки Байдена — видео

Трамп попробовал себя "специалистом по вывозу мусора" — видео
Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп попробовал себя в новой должности. Речь идет о специалисте по вывозу мусора.
Об этом Дональд Трамп сообщил в Instagram в четверг, 31 октября.
Трамп попытался работать специалистом по вывозу мусора
Трамп ответил на шутку президента США Джо Байдена. Он заявил, что избиратели республиканца — это "мусор".
"250 миллионов американцев — это не "мусор", — пишет Трамп.
Напомним, Байден охарактеризовал сторонников кандидата в президенты Дональда Трампа как "мусор", что повлекло за собой значительный скандал вокруг этого заявления.
Также, работник ресторана "МакДональдс" в Пенсильвании Наталья поделилась историей о визите Дональда Трампа.
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