Офис Джорджии обвинил российские тролль-фермы в фейках о выборах США

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Гаррис. Фото: REUTERS/Brian Snyder

В Офисе государственного секретаря штата Джорджии Соединенных Штатов Америки Брэда Раффенспергера заявили, что фейки о выборах, вероятно, являются результатом иностранного вмешательства. Там предположили, что виновны российские тролль-фермы.

Об этом сообщает Reuters в пятницу, 1 ноября.

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Офис, сотрудничая с государственными и федеральными должностными лицами для выявления источников дезинформации, призвал миллиардера Илона Маска и другие социальные сети удалить ложную информацию.

Американские агентства сообщили, что Россия намерена усилить разногласия перед выборами, однако Москва отрицает эти обвинения.

"Нашему офису стало известно о видео, на котором иммигрант из Гаити с несколькими удостоверениями утверждает, что голосовал несколько раз", — говорится в заявлении офиса Раффенспергера.

Там подчеркнули, что это пример целенаправленной дезинформации.

В офисе добавили, что Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США проводит расследование.

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп высказался о тех, кто считает его "другом России", охарактеризовав их как "больных".

Также 29 октября Камала Гаррис провела предвыборный митинг в Вашингтоне, собравший тысячи поклонников.