Офис Джорджии обвинил российские тролль-фермы в фейках о выборах США

В США заявили, что фейки о выборах исходят от России
В Офисе государственного секретаря штата Джорджии Соединенных Штатов Америки Брэда Раффенспергера заявили, что фейки о выборах, вероятно, являются результатом иностранного вмешательства. Там предположили, что виновны российские тролль-фермы.
Об этом сообщает Reuters в пятницу, 1 ноября.
Фейки о выборах США
Офис, сотрудничая с государственными и федеральными должностными лицами для выявления источников дезинформации, призвал миллиардера Илона Маска и другие социальные сети удалить ложную информацию.
Американские агентства сообщили, что Россия намерена усилить разногласия перед выборами, однако Москва отрицает эти обвинения.
"Нашему офису стало известно о видео, на котором иммигрант из Гаити с несколькими удостоверениями утверждает, что голосовал несколько раз", — говорится в заявлении офиса Раффенспергера.
Там подчеркнули, что это пример целенаправленной дезинформации.
В офисе добавили, что Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США проводит расследование.
Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп высказался о тех, кто считает его "другом России", охарактеризовав их как "больных".
Также 29 октября Камала Гаррис провела предвыборный митинг в Вашингтоне, собравший тысячи поклонников.
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