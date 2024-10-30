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Вибори у США — Гарріс провела останній передвиборчий мітинг

30 жовтня 2024 15:03
Карина Приходько - Редактор
Камала Гарріс 29 жовтня провела передвиборчий мітинг у Вашингтоні
Передвиборчий мітинг Камали Гарріс у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс 29 жовтня провела передвиборчий мітинг у Вашингтоні. Підтримати політика прийшло тисячі людей.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE зі США Уляна Бойчук. 

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Мітинг Камали Гарріс у Вашингтоні

Камала Гарріс ввечері 29 жовтня провела один з останніх передвиборчих мітингів у Вашингтоні, біля Білого дому. На цю подію зібралося тисячі людей, яких ретельно перевіряла охорона. Майже усі прийшли з прапорами США, а деякі мали плакати з написами "Freedom". 

мітинг Камали Гарріс у США
Передвиборчий мітинг Камали Гарріс у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE
передвиборчий мітинг Камалли Гарріс
Передвиборчий мітинг Камали Гарріс у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE
мітинг у Вашингтоні
Передвиборчий мітинг Камали Гарріс у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE
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Передвиборчий мітинг Камали Гарріс у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE
американці на мітингу Камали Гарріс
Передвиборчий мітинг Камали Гарріс у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE
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Передвиборчий мітинг Камали Гарріс у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE

Про мітинг стало відомо за кілька днів, для цього можна було придбати різні квитки, зокрема, сидячі та стоячі.  Люди, які сюди прийшли переконані, що Камала Гарріс — останній шанс Америки на демократію. 

Нагадаємо, напередодні виборів президента США думки виборців розділилися. Одні американці планують голосувати за Камалу Гарріс, інші — за Дональда Трампа.

Також ми писали, що вперше за 36 років газета WP нікого не підтримала на виборах президента США. Таке рішення ухвалив власник Джеф Безос.

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