Передвиборчий мітинг Камали Гарріс у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс 29 жовтня провела передвиборчий мітинг у Вашингтоні. Підтримати політика прийшло тисячі людей.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE зі США Уляна Бойчук.

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Мітинг Камали Гарріс у Вашингтоні

Камала Гарріс ввечері 29 жовтня провела один з останніх передвиборчих мітингів у Вашингтоні, біля Білого дому. На цю подію зібралося тисячі людей, яких ретельно перевіряла охорона. Майже усі прийшли з прапорами США, а деякі мали плакати з написами "Freedom".

Передвиборчий мітинг Камали Гарріс у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE

Передвиборчий мітинг Камали Гарріс у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE

Передвиборчий мітинг Камали Гарріс у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE

Передвиборчий мітинг Камали Гарріс у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE

Передвиборчий мітинг Камали Гарріс у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE

Передвиборчий мітинг Камали Гарріс у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE

Про мітинг стало відомо за кілька днів, для цього можна було придбати різні квитки, зокрема, сидячі та стоячі. Люди, які сюди прийшли переконані, що Камала Гарріс — останній шанс Америки на демократію.

Нагадаємо, напередодні виборів президента США думки виборців розділилися. Одні американці планують голосувати за Камалу Гарріс, інші — за Дональда Трампа.

Також ми писали, що вперше за 36 років газета WP нікого не підтримала на виборах президента США. Таке рішення ухвалив власник Джеф Безос.