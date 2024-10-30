Предвыборный митинг Камалы Харрис в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис 29 октября провела предвыборный митинг в Вашингтоне. Поддержать политика пришли тысячи людей.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из США Ульяна Бойчук.

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Митинг Камалы Харрис в Вашингтоне

Камала Харрис вечером 29 октября провела один из последних предвыборных митингов в Вашингтоне возле Белого дома. На это событие собрались тысячи людей, которых тщательно проверяла охрана. Почти все пришли с флагами США, а некоторые имели плакаты с надписями Freedom.

Предвыборный митинг Камалы Харрис в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE

Предвыборный митинг Камалы Харрис в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE

Предвыборный митинг Камалы Харрис в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE

Предвыборный митинг Камалы Харрис в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE

Предвыборный митинг Камалы Харрис в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE

Предвыборный митинг Камалы Харрис в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE

О митинге стало известно за несколько дней, для этого можно было приобрести разные билеты, в частности, сидячие и стоячие. Люди, пришедшие сюда убеждены, что Камала Харрис — последний шанс Америки на демократию.

Напомним, накануне выборов президента США мнения избирателей разделились. Одни американцы планируют голосовать за Камалу Гаррис, другие — за Дональда Трампа.

Также мы писали, что в первый раз за 36 лет газета WP никого не поддержала на выборах президента США. Такое решение принял собственник Джефф Безос.