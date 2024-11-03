Белку Арахис усыпили — Маск отреагировал

В США усыпили популярную белку — Маск обратился к Трампу
В Соединенных Штатах усыпили белку по имени Арахис, которая имела более полумиллиона подписчиков в инстаграмме. Животное изъяли у владельца из-за жалоб на незаконное содержание. На это событие среагировал Илон Маск.
Об этом сообщило BBC.
В США усыпили знаменитую белку
Хозяин белки Марк Лонг подобрал животное на обочине дороги в 2017 году. Вылечив бельчонка, он отпустил его на волю, но тот вернулся с ранением.
Тогда Лонг решил оставить животное дома и назвал его Арахисом. Вскоре Лонг начал выкладывать в соцсети видео своей жизни с белкой. Арахис стал популярным — на его Instagram подписано более 600 тысяч человек.
В конце октября власти штата Нью-Йорк забрали белку у Лонга. Сообщалось, что владелец удерживал животное без документов. После изъятия Арахис укусил одного из участников расследования, тогда белка решили усыпить, поскольку был риск заражения бешенством.
На это событие отреагировал известный американский предприниматель Илон Маск. Он призвал кандидата в президенты США Дональда Трампа спасти белок в стране.
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