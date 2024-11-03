Белку Арахис усыпили — Маск отреагировал

Белка Арахис. Фото: BBC

В Соединенных Штатах усыпили белку по имени Арахис, которая имела более полумиллиона подписчиков в инстаграмме. Животное изъяли у владельца из-за жалоб на незаконное содержание. На это событие среагировал Илон Маск.

Об этом сообщило BBC.

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Хозяин белки Марк Лонг подобрал животное на обочине дороги в 2017 году. Вылечив бельчонка, он отпустил его на волю, но тот вернулся с ранением.

Тогда Лонг решил оставить животное дома и назвал его Арахисом. Вскоре Лонг начал выкладывать в соцсети видео своей жизни с белкой. Арахис стал популярным — на его Instagram подписано более 600 тысяч человек.

В конце октября власти штата Нью-Йорк забрали белку у Лонга. Сообщалось, что владелец удерживал животное без документов. После изъятия Арахис укусил одного из участников расследования, тогда белка решили усыпить, поскольку был риск заражения бешенством.

Марк Лонг с белкой по имени Арахис. Фото: X

На это событие отреагировал известный американский предприниматель Илон Маск. Он призвал кандидата в президенты США Дональда Трампа спасти белок в стране.

Илон Маск отреагировал на смерть белков. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что миллиардера Илона Маска вызвали на судебное заседание в Филадельфии. Причиной является раздача по одному миллиону долларов в день случайному избирателю за подписание петиции.

В Офисе государственного секретаря штата Джорджии Соединенных Штатов Америки Брэда Раффенспергера заявили, что фейки о выборах, вероятно, являются результатом иностранного вмешательства.