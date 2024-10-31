Ілона Маска викликали до суду у Філадельфії

Ілон Маск. Фото: REUTERS/David Swanson

Мільярдера Ілона Маска викликали на судове засідання у Філадельфії. Причиною є роздача по одному мільйону доларів щодня випадковому виборцю за підписання петиції.

Про це повідомляє Reuters у четвер, 31 жовтня.

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"Усі сторони мають бути присутніми під час судового засідання", — зазначив суддя в ухвалі Окружного суду Філадельфії.

Судове засідання у цій справі було перенесено з п'ятниці на ранок четверга за місцевим часом.

Представник протрампівського комітету America PAC не дав відповіді на запит про коментар. Також представники Маска не надали жодної інформації.

Нагадаємо, Маск вирішив організувати лотерею серед республіканців, плануючи виплачувати один мільйон доларів щодня випадковому підписнику його петиції про свободу слова та право на володіння зброєю.

Також керівник NASA та сенатор від Демократичної партії США Білл Нельсон закликав провести розслідування можливих зв'язків між Маском і російським диктатором Володимиром Путіним.