Илона Маска вызвали в суд в Филадельфии

Илон Маск. Фото: REUTERS/David Swanson

Миллиардера Илона Маска вызвали на судебное заседание в Филадельфии. Причиной является раздача по одному миллиону долларов ежедневно случайному избирателю за подписание петиции.

Об этом сообщает Reuters в четверг, 31 октября.

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Вызов в суд Маска

"Все стороны должны присутствовать во время судебного заседания", — отметил судья в постановлении Окружного суда Филадельфии.

Судебное заседание по этому делу было перенесено с пятницы на утро четверга по местному времени.

Представитель протрамповского комитета America PAC не дал ответа на запрос о комментарии. Также представители Маска не предоставили никакой информации.

Напомним, Маск решил организовать лотерею среди республиканцев, планируя выплачивать один миллион долларов ежедневно случайному подписчику его петиции о свободе слова и праве на владение оружием.

Также руководитель NASA и сенатор от Демократической партии США Билл Нельсон призвал провести расследование возможных связей между Маском и российским диктатором Владимиром Путиным.