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NASA вимагає розслідування зв'язку між Маском та Путіним

26 жовтня 2024 18:41
Аркадій Пастула - Редактор
NASA вимагає розслідування зв'язків Ілона Маска з Володимиром Путіним
Засновник SpaceX Ілон Маск. Фото: REUTERS/David Swanson
Аркадій Пастула - Редактор

Керівник NASA та сенатор від Демократичної партії Сполучених Штатів Америки Білл Нельсон вимагає розслідування зв'язку між засновником SpaceX Ілоном Маском та російським диктатором Володимиром Путіним. Цю заяву він висловив після інформації про регулярні контакти між ними від кінця 2022 року.

Про це Білл Нельсон сказав на World Economy Summit, передає CNN.

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Нельсон зазначив, що не впевнений у правдивості цієї інформації, але її потрібно перевірити.

"Якщо історія про те, що між Ілоном Маском і президентом Росії відбулися численні розмови, правдива — то, я думаю, це викличе занепокоєння, особливо для NASA, для Міністерства оборони, для деяких розвідувальних агенцій", — сказав Нельсон.

Це занепокоєння викликане тісним зв'язком бізнесу Маска з оборонною промисловістю США, що дає йому доступ до певної секретної інформації.

Зокрема, його компанія SpaceX, що управляє сервісом Starlink, отримала у 2021 році секретний контракт на 1,8 мільярда доларів і виступає головним ракетоносієм для космічних апаратів, що використовуються Пентагоном та NASA.

Нагадаємо, The Wall Street Journal писало, що Маск підтримує регулярний контакт з російським диктатором Володимиром Путіним, починаючи з кінця 2022 року.

Також Маск, який підтримує Дональда Трампа на президентських виборах США, вирішив провести лотерею серед республіканців, обіцяючи щоденно виплачувати по одному мільйону доларів випадковому підписнику його петиції, що стосується свободи слова та прав на зброю.

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