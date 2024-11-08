Маск обозвал Шольца в X – в Германии отреагировали

Маск назвал Шольца дураком — реакция правительства Германии
Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца дураком. На это отреагировали в германском правительстве.
Об этом пишет Spiegel в пятницу, 8 ноября.
Маск обозвал Шольца
Маск отреагировал на распад "светофорной" коалиции, которая состояла из Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и партии "зеленых", и назвал Шольца дураком.
"Олаф — дурак", — написал он.
Его сообщение прокомментировала заместитель пресс-секретаря правительства Германии Кристиана Хоффманн.
"На X существует свобода для дураков", — отметила она.
Также она объяснила, почему в таком случае у немецкого правительства все еще есть аккаунт в соцсети. По ее словам, это важный способ разъяснения и распространения информации о своей работе для федерального правительства.
Напомним, к телефонному разговору Президента Украины Владимира Зеленского и новоизбранного президента США Дональда Трампа присоединился и бизнесмен Илон Маск.
Также ранее Трамп назвал Маска "супергением" и отметил его важность для США. В частности, он похвалил его за скорую поддержку пострадавших от урагана "Хелен".
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