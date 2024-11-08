Маск обозвал Шольца в X – в Германии отреагировали

Бизнесмен Илон Маск. Фото: Reuters

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца дураком. На это отреагировали в германском правительстве.

Об этом пишет Spiegel в пятницу, 8 ноября.

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Маск отреагировал на распад "светофорной" коалиции, которая состояла из Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и партии "зеленых", и назвал Шольца дураком.

"Олаф — дурак", — написал он.

Скриншот поста Маска

Его сообщение прокомментировала заместитель пресс-секретаря правительства Германии Кристиана Хоффманн.

"На X существует свобода для дураков", — отметила она.

Также она объяснила, почему в таком случае у немецкого правительства все еще есть аккаунт в соцсети. По ее словам, это важный способ разъяснения и распространения информации о своей работе для федерального правительства.

Напомним, к телефонному разговору Президента Украины Владимира Зеленского и новоизбранного президента США Дональда Трампа присоединился и бизнесмен Илон Маск.

Также ранее Трамп назвал Маска "супергением" и отметил его важность для США. В частности, он похвалил его за скорую поддержку пострадавших от урагана "Хелен".