Джо Байден прийняв Дональда Трампа в Білому домі

Дональд Трамп і Джо Байден. Фото: Sky News

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прийняв у Білому домі майбутнього лідера Дональда Трампа. Це сталося вперше після виборів.

Про це повідомляє Sky News у середу, 13 листопада.

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🚨 #BREAKING: President Trump is officially BACK in the Oval Office, meeting with Joe Biden



THIS IS HISTORIC! 🔥 pic.twitter.com/DXnO7qCpaP — Nick Sortor (@nicksortor) November 13, 2024

Зустріч Трампа та Байдена

Зустріч Байдена і Трампа відбулася в контексті процесу передачі влади від поточної адміністрації США до наступної.

Дональд Трамп і Джо Байден. Фото: Sky News

Вони зустрілися в Овальному кабінеті, де Трамп сказав Байдену, що "політика — це важко". Він також висловив подяку президенту за безперешкодний перехід влади, на що чинний президент відповів: "Нема за що".

Дональд Трамп і Джо Байден. Фото: Sky News

Радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван повідомив, що Байден до завершення свого терміну намагатиметься переконати Трампа та Конгрес у необхідності збереження підтримки України.

Нагадаємо, Трамп може призначити спеціального представника з питань миру для України, який буде вести переговори з Росією.

Також адміністрація Джо Байдена збільшить підтримку України до інавгурації Дональда Трампа.